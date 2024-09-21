Polis, Heimlich ile Hayat Kurtardı

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Polis memuru Heimlich manevrası ile vatandaşın hayatını böyle kurtardı

ANKARA - Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi girişinde nöbet tutan polis memuru, nefes almakta zorluk çeken taksi şoförüne Heimlich manevrası ile müdahale ederek hayata tutunmasını sağladı.

Olay, gece saat 00.10 sularında Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi önünde yaşandı. Koruma Polislerinden Gökhan Dağkıran, kapı giriş kontrol görevlisi olarak nöbet tuttuğu sırada bir taksinin yavaşladığını fark etti. Taksiden inen sürücü Gürkan Bayraktar'ın nefes almakta zorlandığını gören Koruma Polisi anında müdahale etti. Taksi şoförünün sırtına vurarak nefes almasını sağlamaya çalışan Polis memuru Dağkıran, daha sonra Heimlich manevrası uyguladı.

Polis, zamanında müdahale ile sürücünün hayata tutunmasını sağladı.