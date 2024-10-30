Polis Memuru Mehmet Sıddık Temel'e Veda - Son Dakika
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Polis Memuru Mehmet Sıddık Temel'e Veda

İzmir'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Sıddık Temel, Erzurum'da defnedildi.

30.10.2024 17:42
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3 erkek kardeş, babalarının cenazesinde saf tuttu... İzmir'de markete silahlı saldırıda vefat eden polis memuruna acı veda

Polis memurunun eşinin gözyaşları yürekleri sızlattı

ERZURUM - İzmir'in Çiğli ilçesinde bir markete gerçekleşen silahlı saldırıda, istirahatli olan polis memuru Mehmet Sıddık Temel vurularak hayatını kaybetmişti. Polis Memuru Mehmet Sıddık Temel, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mehmet Sıddık Temel; 28 Ekim 2024 tarihinde istirahatliyken saat: 21.24 sıralarında bir markette alışveriş yaptığı esnada çıkan tartışma silahlı eyleme dönüşmüş, polis memur sol kolunda bir giriş ve çıkış, sırtında bir giriş olmak üzere yaralanmış ve 112 vasıtasıyla tedavisi için Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine intikal ettirilmişti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru kurtarılamayarak vefat etmişti. Polis Memuru Mehmet Sıddık Temel cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası meslektaşlarının omuzunda cenaze aracına alındı ve daha sonra Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazında polis memuru Mehmet Sıddık Temel'in eşi Sibel Temel, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu, eşini öldürenlerin cezasını bulmasını istedi. Cenazeye polis memuru Mehmet Sıddık Temel'in üç oğlu, ailesi ve meslektaşları katıldı.

Polis memuru nasıl vurulmuştu?

Polis Memuru Mehmet Sıddık Temel'in yaşamını kaybettiği olay önceki gün İzmir'de 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 9501 sokakta bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.Ö.'nün işlettiği markete, kendisini daha önce de defalarca rahatsız ettiği iddia edilen kalabalık bir grup geldi. Market sahibi ile grup arasında çıkan tartışmaya bu sırada markette olan ve istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru Mehmet Sıddık Temel de dahil oldu. Tabancayla 5 el ateş edilen markette bulunan Mehmet Sıddık Temel sırtına isabet eden mermilerle ağır yaralanırken şüpheliler geldikleri otomobillere kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ağır yaralanan 3 çocuk babası polis memuru Mehmet Sıddık Temel, kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı çalışma yürüten polis, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda takip başlatmıştı. Polisin yaptığı çalışmada olay yerinden kaçan şüphelilerin kullandıkları otomobiller ile Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto galeriye geldiği ve araçları galeriye bırakıp kaçtıkları öğrenildi. Şehir kameralarının yanı sıra birçok güvenlik kamerasını da inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı. Yapılan üst aramasında olayda kullanıldığı tahmin edilen tabanca da ele geçirilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis Memuru Mehmet Sıddık Temel'e Veda - Son Dakika

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