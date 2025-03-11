Gözaltına alınan saldırgandan polise tehdit: Sen karınla, çocuğunla gezemezsin - Son Dakika
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Gözaltına alınan saldırgandan polise tehdit: Sen karınla, çocuğunla gezemezsin

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İzmir'in Bornova ilçesinde kamuya ait alana aracını park etmek isteyen polis memuruna mekan işletmecisi ile yanındaki 3 kişi küfür ve hakaret edip saldırdı. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin polis memurunu "Sen karınla çocuğunla gezemezsin" diyerek tehdit ettiği anlar kameraya yansırken, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

11.03.2025 10:30  Güncelleme: 12:01
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Bornova Küçükpark mevkiinde görevli olduğu öğrenilen bir sivil polis memuru, kamuya ait bir alana otomobilini park etmek istedi. Bu esnada bölgedeki bir işletmenin sahibi ile yanındaki 3 kişi, polis memuruna aracını park edemeyeceğini söyledi.

POLİSE KÜFÜRLER YAĞDIRDILAR

Polisin duruma tepki göstermesinin ardından B.A., Ş.B., B.Y. ve Y.E. adlı 4 şüpheli polis memuruna küfür ve hakaret edip saldırdı; ardından da araca zarar vermeye çalıştı. Arbedenin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganlar kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

TEHDİT DE ETTİ: KARINLA ÇOCUĞUNLA GEZEMEZSİN

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin polise öncesinden "Seni delik deşik ederim" dediği öğrenilirken, "Sen devlet değilsin. Karınla çocuğunla gezemezsin" dediği anlar görüntüye yansıdı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen 4 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Gözaltına alınan saldırgandan polise tehdit: Sen karınla, çocuğunla gezemezsin
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gözaltına alınan saldırgandan polise tehdit: Sen karınla, çocuğunla gezemezsin - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ender Yavaş:
    Hapishane yapın 15 1 Yanıtla
  • Ers Çky:
    yaz kızım denetimli serbestliğine karar verilmiştir 13 0 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    bunların hakkından 2 litrelik şişe gelir yani şişeye otrtmalı 9 0 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Peki şimdi sen nasıl gezeceksin acaba :) 0 0 Yanıtla
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