Bornova Küçükpark mevkiinde görevli olduğu öğrenilen bir sivil polis memuru, kamuya ait bir alana otomobilini park etmek istedi. Bu esnada bölgedeki bir işletmenin sahibi ile yanındaki 3 kişi, polis memuruna aracını park edemeyeceğini söyledi.
Polisin duruma tepki göstermesinin ardından B.A., Ş.B., B.Y. ve Y.E. adlı 4 şüpheli polis memuruna küfür ve hakaret edip saldırdı; ardından da araca zarar vermeye çalıştı. Arbedenin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganlar kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden birinin polise öncesinden "Seni delik deşik ederim" dediği öğrenilirken, "Sen devlet değilsin. Karınla çocuğunla gezemezsin" dediği anlar görüntüye yansıdı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen 4 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gözaltına alınan saldırgandan polise tehdit: Sen karınla, çocuğunla gezemezsin - Son Dakika
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