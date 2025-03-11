Polis Memuruna Saldırı ve Tehdit

Gözaltına alınan saldırgandan polise tehdit: "Sen karınla, çocuğunla gezemezsin"

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde kamuya ait bir alana aracını park etmek isteyen polis memuruna saldıran mekan işletmecisi ve yanındaki 3 kişi saldırı girişiminde bulundu. Gözaltına alınan saldırganlardan biri polis memurunu "Sen karınla çocuğunla gezemezsin" diyerek tehdit ettiği anlar kameraya yansırken, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Olay 9 Mart gecesi Bornova Küçükpark mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre görevli olduğu öğrenilen bir sivil polis memuru, kamuya ait bir alana otomobilini park etmek istedi. Bu esnada bölgedeki bir işletmenin sahibi be yanındaki 3 kişi, polis memuruna aracını park edemeyeceğini söyledi. Polisin duruma tepki göstermesinin ardından B.A., Ş.B., B.Y. ve Y.E. adlı 4 şüpheli polis memuruna küfür ve hakaret edip saldırdı; ardından da araca zarar vermeye çalıştı.

Polise tehdit: "Sen karınla çocuğunla gezemezsin"

Arbedenin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken saldırganlar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin polise öncesinden "Seni delik deşik ederim" dediği öğrenilirken, "Sen devlet değilsin. Karınla çocuğunla gezemezsin" dediği anlar görüntüye yansıdı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen 4 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.