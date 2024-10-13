Polis Öğrencilere Terör ve İnternet Uyarısı - Son Dakika
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Polis Öğrencilere Terör ve İnternet Uyarısı

Adana'da polis, öğrencilere terör ve internet kullanımı konusunda bilgilendirici broşürler dağıttı.

13.10.2024 11:21
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Adana Emniyet Müdürlüğü öğrencileri terör ve internet konusunda hem sözlü hem de broşürle uyardı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Bürosu tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi çerçevesinde

Siber Suçlarla Mücadele Toplum Destekli Polislik, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrenci çıkarması yapıldı. Polisler hem lise hem de üniversite öğrencilerini kötü alışkanlıklar, internet, terör örgütleri, hırsızlık, dolandırıcılık gibi konulara karşı bilgilendirdi. Terör polisleri özellikle üniversiteyi kazanıp Adana'ya gelen ve yurtta kalan öğrencilere ile ailelerine

terör örgütlerinin eleman kazanma ve propaganda faaliyetleri konusunda bilgi verdi. Son dönemlerde yurt içinde çok fazla etkinliği kalmayan, eylem gücü kırılan terör örgütlerinin, eleman temini için başta üniversite öğrencileri olmak üzere gençlere yönelik propaganda faaliyetlerine ağırlık vereceği belirtildi. Polis örgüt mensuplarının, kayıt için gelen öğrencilere işlemlerinde yardım etme, kalacak yer ve burs ayarlama gibi bahanelerle yaklaştıklarını, daha sonra bu ilişkiyi geliştirerek öğrencileri örgüt içine çekmeye çalıştığı konusunda bilgilendirdi.

Polis terör örgütlerinin gençler üzerindeki "kirli emelleri" anlatıldı. Polis öğrencilere "Yeni hayatımız ve geleceğimiz için 6 altın hatırlatma" başlığıyla altın değerinde uyarılarda bulunarak. "Arkadaş seçimi, her söylenene, yazılana, anlatılana, gösterilene inanmayın. Gerektiğinde "hayır" deyin. Gözlemci, tarafsız bakma ve araştırmacı olun, ayrımcılık, suiistimal, istismar konularına dikkat edin, kanunsuz ve şiddet içerikli faaliyetlere katılmayın" dedi. Terörün dışında öğrencilere interneti doğru kullanma, dolandırıcılara karşı duyarlı olma, internet üzerinden şiddet içeren oyunlara bağımlı olamama gibi konularda da uyarıda bulundu. Polis öğrencilere bu uyarıları içeren bir de broşür dağıttı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis Öğrencilere Terör ve İnternet Uyarısı - Son Dakika

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