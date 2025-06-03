Polis, Yaşlı Adamı Dolandırılmaktan Kurtardı

Yaşlı adamın 100 bin lirasını polis ekipleri kurtardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde telefonla dolandırılmak üzere olan 65 yaşındaki adamı polis ekipleri kurtardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde telefon dolandırıcılarının ağına düşen Fikrettin E.'yi kendisini arayanlara inanarak bankaya kadar gitti. Yaşlı adamın hesabındaki 100 bin liraya göz diken dolandırıcıların oyununu polis ekipleri bozdu. İhbarı alan polis ekipleri, parasını dolandırıcıların hesabına aktarmakta olan yaşlı adamı engelledi. Polislerin zamanında müdahalesiyle dolandırılmaktan kurtulan adam, ekiplere teşekkür etti.

Ekipler dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.