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Polisten uyuşturucuya geçit yok

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uygulama noktasını fark edip kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, bayramda da halkının huzur ve güvenli bir şekilde geçirmesi için yaptığı uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yaptıkları şok ve rutin uygulamalarda her türlü suç unsuruna göz açtırmıyor. İl Emniyet müdürlüğü ile yapılan ortaklaşa yapılan asayiş uygulamasında uygulama noktasını fark ederek kaçmaya çalışan şahıslar yakalandı. Araçta narkotik köpeği ile de arama yapıldı. Yakalanan araç içinde bulunan T.T. ve A.D. üzerinde yaptığı aramada 12 gram bonzai ile 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler T.T. ve A.D. gözaltına alındı.