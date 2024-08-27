Restorana dadanan hırsız "pes" dedirtti - Son Dakika
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Restorana dadanan hırsız "pes" dedirtti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cezaevinden yeni çıkan hırsız, aynı restorana bir gün arayla 2 kez girerek personelin yevmiyesini ve sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

27.08.2024 14:43
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Restorana dadanan hırsız "pes" dedirtti: Aynı restorandan bir gün arayla 2 kez hırsızlık yaptı

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Dükkanına 2 kez aynı hırsız girdi: "Bu cesaret ben de yok"

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen hırsız, aynı restorana bir gün arayla 2 kez girerek önce personelin kasada bulunan yevmiyesini, ardından da sadaka kutusunu çaldı. Restoranda bulunan kutuları ağırlığına göre seçen hırsızın rahat tavırları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Ağustos Perşembe günü Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, personellerin yevmiye için ayırdığı 5 bin TL'nin kasada olmadığını fark eden iş yeri sahibi İsmail Dağtekin, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, hırsızın sabahın erken saatlerinde dükkana gelerek, kasayı soyduğunu gören Dağtekin, polise ihbarda bulundu. Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, bu kez hırsız 31 Ağustos Cumartesi günü sabaha karşı yeniden dükkana geldi. Kasayı kontrol eden hırsız, umduğunu bulamayınca masanın üstündeki sadaka ve bahşiş kutularına yöneldi. Bahşiş kutusunu eline alarak kontrol eden ve boş olduğunu anlayan şahıs, bu kez sadaka kutusunu alarak kaçtı. Tüm bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın, daha önce de hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

"Hırsız bir gün arayla iki kez dükkanıma gelmiş"

Yaşanan olayı anlatan restoran sahibi İsmail Dağtekin, "Kasaya 5 bin TL personellerin yevmiyesini koymuştum. Perşembe günü paranın olmadığını fark ettim. Güvenlik kamerasına baktığımda bir kişinin kapıyı zorlayarak içeri girdiğini ve kasadan paranın çaldığını gördüm. Aynı kişi, bir gün arayla farklı kıyafetle tekrardan dükkanıma gelmiş. Bu sefer kasada para bulamayınca cami yardım kutusunu çalmış. Kasanın üstündeki 2 kutudan biri bahşiş, diğeri sadaka kutusuydu. Bahşiş kutusu boş olunca sadaka kutusunu almış. Sadaka kutusunun içinde ne kadar olduğunu bilmiyorum ancak ağzına kadar doluydu" dedi.

"Aynı yeri 2 kez giriyor, bu cesaret ben de yok"

Hırsızın rahat tavırlar sergilediğine dikkat çeken Dağtekin, "Şahıs her şeyi biliyor. Sanki daha önce dükkana girmiş ve çalışmış gibi. Şahsı hiç tanımıyorum. Polislerin dediğine göre, şahıs cezaevinden hırsızlık suçundan yeni çıkmış ve bu 3'üncü vukuatıymış. Yahyakaptan'da 3'üncü girdiği dükkanmış. Aynı yere 2 kez giriyor, bu cesaret ben de yok. Şahsın tişörtünün üstünde yazan numarayı aradık ancak orada çalışmadığını öğrendik. Hedef şaşırtmak için o tişörtü giydiğini düşünüyorum. Cami için toplanan parayı çalması kötü oldu. Kasadan çaldığı para ise personelin yevmiyesiydi. Personelin hakkını çaldı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Restorana dadanan hırsız 'pes' dedirtti - Son Dakika

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