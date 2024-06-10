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Restoranda garsonun bıçaklanmasına 2 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da çalıştığı restoranda müşteri tarafından bıçaklanan garson ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi Samsun Adliyesi yanındaki bir restoranda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda çalışan garson Şaban A. (37), kimliği belirsiz şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan Şaban A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada bıçaklı saldırı olayıyla K.Ş.ve M.A.S.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayda bıçak kullanan K.Ş.'nin 13 suç kaydının bulunduğu, M.A.S.'nin ise 5 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ndeki sorguları tamamlanan K.Ş. ve M.A.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.