Rize'de Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Rize'de Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Rize'de Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yapılan tatbikatta, heyelan ve sel senaryosu üzerine arama ve kurtarma ekipleri harekete geçti. Tatbikata 250 personel, 20 araç ve 4 bot katıldı. Tatbikatla birlikte hazırlıklar gözden geçirilerek koordinasyon ve iş birliği geliştirildi.

02.07.2024 12:36
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Rize'de arama ve kurtarma ekipleri tarafından gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildi.

Rize'de bugün Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde 23 Afet grubunun katılımı ile tatbikat gerçekleştirildi. Rize'de daha önce gerçekleşen meteorolojik afetler örnek alınarak heyelan ve sel odaklı bir senaryo tatbikatı hazırlandı. Hazırlanan tatbikata kamu kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından toplamda 8'i dalgıç, 6'sı gemi adamı, 30'u su üstü kurtarma personeli olmak üzere toplam 250 personel, 20 araç ve 4 bot katıldı. Gerçekleştirilen tatbikat senaryosunda Askoroz mevkiinde 3 kişinin bulunduğu bir araç sel sularına kapılarak köprüden aşağıya düştü. Meydana gelen olayın üzerine 1 vatandaş araç üzerinde mahsur kalırken, 2 vatandaş ise sel sularına kapılıp gözden kayboldu. Kurtarma ekiplerince araç üzerinde mahsur kalan vatandaş kurtarılırken, sel sularına kapılan 2 vatandaş ise su üstü ve dalgıç ekiplerince aranarak ölü olarak çıkarıldı. Bu tatbikat, kendi kendine yetebilirliğin ölçülmesi, koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımı hedeflenerek gerçekleştirildi.

"Buradaki amacımız hazırlıklarımızı gözden geçirmek"

Yapılan tatbikatlar sayesinde afetlerde daha önceden hazırlık yapabilmek olduğunu belirten Rize AFAD Müdürü Mehmet Salih Avcı, "Tatbikattaki asıl amacımız yaşanabilecek herhangi bir acil durum ve beklenmedik bir durumda yaptığımız planların hazırlıklarını gözden geçirmektir. Biz bu sayede hem sahada hem de masa başında bugün bir hazırlık yaptık. Buradaki amacımız hazırlıklarımızı gözden geçirmek. Kurum ve STK'larımızın koordinasyonunu nasıl sağlayabiliriz. Eksiklerimiz nelerdir. Bunları planladık. Ayrıca bizim masa başında da 23 tane çalışma grubumuz var. Altyapı hasarlarından, sosyal yardımlardan, barınma gibi birçok hazırlık AFAD merkezimizde gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

"Bizim temel amacımız bir can kurtarabilmek"

Masa başı tatbikatların yanı sıra saha tatbikatların da gerçekleştirildiğini ifade eden Rize AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdür Vekili Önder Taş, "Yılın bu zamanında genellikle sarı ve turuncu kodlu uyarılar veriliyor. Biz bu uyarılar çerçevesinde ilin çeşitli noktalarına afet başlamadan önceden öncelik ekip olarak gönderiyoruz. Bugün senaryo gereği 5 sektöre bir tatbikat yazdık. Çamlıhemşin'de bir turistin mahsur kaldığını. Aynı zamanda Ardeşen ve Çayeli'ne iki tane ekip göndermiştik. Orada da bir balıkçı vatandaşımız mahsur kaldı. 30 kişilik bir ekiple birlikte yapılan çalışmalar neticesinde kurtarıldı. Masa başından ziyade saha tatbikatında da biz burayı seçtik. Sel sularına kapılan bir araç burada dereye düştü. Biz gelen ihbarın üzerine de bir vatandaşın üzerinde olduğu ve 2 vatandaşın da sel sularına kapıldığı bilgisi alındı. Hemen çalışmalara başlandı. Bizim temel amacımız bir can kurtarabilmek. Biz tabi cansız beden de çıkarttığımız oluyor" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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