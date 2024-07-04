Rize'de havuza verilen klordan zehirlenen çocukların aileleri konuştu - Son Dakika
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Rize'de havuza verilen klordan zehirlenen çocukların aileleri konuştu

Rize'deki Olimpik Yüzme Havuzu'nda klordan zehirlenen çocukların aileleri, çocuklarının sağlık durumunu ve olay anını anlattı. Havuzdaki klor dökülmesi sonucu 3 çocuk fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Veliler, yetkililerin önlem almasını ve benzer durumların yaşanmamasını istedi.

04.07.2024 19:35
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Rize'de havuza verilen klordan zehirlenen çocukların aileleri konuştu

RİZE - Olimpik Yüzme Havuzu'nda klordan zehirlenerek hastaneye kaldırılan çocukların hastanedeki tedavisi devam ederken velileri o anları ve çocuklarının sağlık durumunu anlattı.

Olay, dün merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde bulunan Rize Olimpik Yüzme Havuzu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocukların havuzda olduğu sırada havuzdaki kanallara klor döküldü ancak cihaz devreye girmeyince klor suya karışmadı, ortalığı da klor kokusu sardı. Meydana gelen arıza nedeniyle o an havuzda olan Duru D. (7), Naz Deren Beşikçi (8), Elif Su Demirci isimli 3 çocuk fenalaşarak kusmaya başladı. Öğretmen durumu fark ederek hemen çocukları havuzdan çıkararak duşa soktu ve bedenlerinin klorla temasını önlemeye çalıştı. Bu işlemin ardından havuzun olduğu binanın dışarısına çıkarılan çocuklar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Klordan zehirlenen çocukların Rize Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde ki tedavisi devam ediyor.

"Çocuklar havuzda yüzerken kloru suya veriyorlar"

Kızı Elif Su Demirci'yi izlemek için o esnada olay yerinde bulunan Yeliz Demirci isimli veli olay anını anlatarak "Yüzme kursumuz sabah saat 9 buçuktaydı. Gittik oraya ve çocuklar yarım saatliğine yüzüyordu. Yüzme esnasında sudan örnek aldılar. Sonrasında iki çalışan geldi. Kloru havuzun su kanallarına döktü. Suya karışması gereken klor, kanallardan yukarı çıkıyor. Çocuklarımız nefesiyle o kloru içlerine çekti. Çocuklar havuzda yüzerken bu olay gerçekleşiyor. Kloru suya veriyorlar. Çocuklar bir anda fenalaşıyor. Sonrasında kusmaya başlıyor. Hemen temiz havaya çıkarttık onları. Ambulans geldi. 2 gündür devlet hastanesinde yatıyoruz. Baktılar röntgen çektiler. Her ihtimalle karşı burada gözetim altındayız. Ödem toplama ihtimali olabilir. İnşallah öyle bir durumla karşılaşmayız" ifadelerini kullandı.

"Bunu bizim bilmemiz değil yetkililerin bilmesi gerekiyor"

Havuzda başka çocuğun olmadığının altını çizerek muhtemel bir facianın önüne geçildiğine dikkat çeken Demirci bir an evvel önlem alınmasını isteyerek "Biz orada sadece 3 kişiydik. Orada daha fazla çocuk olabilirdi. Daha fazla böyle bir vaka olabilirdi. İnşallah bir daha başımıza gelmez. Mutlaka bunun bir tedbiri alınsın. Bir şey arızalıysa bunu bizim bilmemiz değil yetkililerin bilmesi gerekiyor. Biz çocuklarımızı onlara emanet ediyoruz. Benim çocuğum derece almış bir öğrenci. Suya daha girer mi girmez mi belli değil. İlerde ciğerlerinde bir sıkıntı olur mu bilmiyoruz. Umarım böyle kötü durumlarla karşılaşmayız" dedi.

"Çocuklar zehirlendi diye haber geldi"

Zehirlenen 3 çocuğun da ailesinin olayla ilgili şikayetçi olduğunu dile getiren bir diğer veli Aydın Beşikçi ise "Çocuk annesiyle beraber sabah havuzdaydı. Sonra çocuklar zehirlendi diye haber geldi. Klor zehirlenmesi dediler. Havuza girdiklerinde zehirlendiler. Şu anda 3'ü de hastanede yatıyor. Daha taburcu olmadılar. Bütün bu olanlar bizi ilgilendirmez. Biz sonuçta çocukları oraya emanet ettik. Veliler şikayetçi olmuş. Sonuna kadar gideceğiz. Dün solunum cihazı taktılar. Yeterli olmayınca başka bir solunum cihazı taktılar. Dün kötüydü. Bugün biraz daha iyi. Biraz daha sorumlulukların artması lazım. Bunların hepsi çocuk. Bu işleri takip edecek olan onlar. Biz anlamayız. Suyun kloru fazla olursa ne olur bunları bilmeyiz. Onlar bilecek. Ben ilk defa gördüm klordan zehirlendiğini" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de havuza verilen klordan zehirlenen çocukların aileleri konuştu - Son Dakika

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