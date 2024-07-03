Rize\'de kaybolan yaşlı şahıs İDAK ve AFAD ekipleri tarafından bulundu

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Rize'de evinden çıkarak bir daha kendinden haber alınamayan yaşlı şahıs İDAK ve AFAD ekiplerinin çalışması ile kısa sürede bulundu.

Olay İkizdere ilçesine bağlı Ilıcaköy köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dün evinden çıkan ve bir daha kendinden haber alınamayan İ.Ö. isimli şahıs için gece saat 00.00 sıralarında arama çalışması başlatıldı. İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından ilçede geniş çapta arama yapıldı. İ.Ö. saat 03.00 sıralarında Cimil Yaylası yolu üzerinde, Tron Vadisi'ndeki ormanlık alanda bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - RİZE