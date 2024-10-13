Rojin için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Van Valisi Ozan Balcı, 16 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Rojin'in ile ilgi yapılan çalışmaları inceledi.

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları havadan, karada ve gölde yoğun bir şekilde devam ediyor. Van Valisi Ozan Balcı, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Van Gölü kıyısındaki arama çalışmalarını takip eden, kayıp öğrenci Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Balcı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve diğer ekiplerin koordine içerisinde arama çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Vali Balcı, arama çalışmalarında yeni takviye ekiplerle birlikte 5 gemi, 4 bot, 1 sonar cihazı, 12 dalgıç 2 polis helikopteri, 1 İHA, 2 polis arama kurtarma köpeği olmak üzere toplam 52 ekip ve 217 personelin görev aldığını ifade etti. - VAN