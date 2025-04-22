Rönesans Rezidans Davasında 5. Duruşma - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rönesans Rezidans Davasında 5. Duruşma

Rönesans Rezidans Davasında 5. Duruşma

Hatay'daki Rönesans Rezidans davasının 5. duruşmasında sanıkların tutuklulukları devam etti.

22.04.2025 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans ile ilgili davanın 5'inci duruşması görüldü. Sanıkların tutukluluklarının devamına karar veren mahkeme davayı 11 Temmuz'a ertelerken, Rönesans Rezidans'ta 3 evladını kaybeden anne Meryem Bıyıksız, "Deprem olursa bile ilk sığınacağınız bina bu bina dediler ama ilk yıkılan bina da burası oldu" dedi.

Antakya ilçesindeki 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans 6 Şubat depremlerinde yerle bir olmuş ve resmi kayıtlara göre 269 kişi hayatını kaybettiği belirlenmişti. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 5'inci duruşması görüldü. Duruşmaya rezidansın tutuklu müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Sekiçoğlu SEGBİS üzerinden katılırken, tutuksuz yargılanan kontrol elemanı Önder Artun ile proje müdürü İ.D. salonda hazır bulundu. Tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan ise SEGBİS üzerinden katıldı. Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis talebiyle yargılanan sanıklar ve müvekkilleri duruşmada savunma yaptı. Duruşmaya Rönesans Rezidans'ta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katıldı.

Tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun savunmasında sağlık sorunlarını öne sürerek, "Üzerime atılı olan suç malzeme ve kalite yetersizliğidir. Tutuksuz olarak yargılanmak istiyorum, gerekse adli kontrol şartıyla yargılanmak istiyorum" dedi. Tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Sekiçoğlu da, "Kusurum söz konusu değildir. Ben kontrol yaptım herhangi bir kusurum kusurum yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Projede denetçiydim, hiçbir şekilde binanın yapım aşamalarında görev almadım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Isparta Üniversitesi'nden bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

Rönesans Rezidans enkazında evlatları 22 yaşındaki Mehmet Ali, 23 yaşındaki Furkan ve 28 yaşındaki Aylin'i kaybeden anne Meryem Bıyıksız, "Rönesans Rezidans'ta 3 evladımı kaybettim. 2 oğlum, 1 kızım enkazda can verdi. Mahkemede 7-8 saat diyalogları dinliyoruz. Avukatları gelip her şeyin düzgün yapıldığını anlatıyorlar. Her şeyi düzgün yapsalardı neden yüzlerce insan öldü? Neden bütün anneler ağlıyor, neden bütün kardeşler ağlıyor, neden bu sorularımıza cevap veremiyorlar? 10 şiddetindeki depreme dayanıklı olarak yapmışlardı bu binayı öyle söylüyorlardı, neden 7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı? Bütün bu sorularımıza cevap veremiyorlar. İnsanlara bu evleri 'Cennetten bir köşe' diye sattılar, herkese güvenli olduğunu söylediler. 'Deprem olursa bile ilk sığınacağınız bina bu bina' dediler ama ilk yıkılan bina da burası oldu. Sonuna kadar şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Rönesans Rezidans, Doğal Afetler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Deprem, Hukuk, hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rönesans Rezidans Davasında 5. Duruşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"

17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
15:40 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
08:26 Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
08:00 Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
07:58 Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
07:41 Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
04:29 Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 19:27:31. #7.13#
SON DAKİKA: Rönesans Rezidans Davasında 5. Duruşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement