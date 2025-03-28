ROPS Sistemi Bilgilendirmesi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde traktör sürücüleri ile bir araya gelen jandarma ekipleri, traktörün devrilmesini engelleyen ROPS sistemi hakkında bilgilendirme yaptı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde sürücülere yönelik yürütülen bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'ndeki vatandaşlara Trafik Jandarması tarafından traktör kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerin neden olduğu sonuçlardan korumayı amaçlayan ROPS (Rollover Protection System) sistemi ile traktörlerin gece/gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba takılması konularında ve motosiklette kask kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Yapılan çalışmalarda ayrıca bilgilendirme broşürlerinin dağıtımı yapıldı. - AYDIN