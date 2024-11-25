Rus Pilotlara 5 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Rus Pilotlara 5 Yıl Hapis Cezası

Denizli'deki helikopter kazasında 2 Rus pilota 5 yıl hapis cezası verildi, gözlemci beraat etti.

25.11.2024 23:56
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Yangın söndürme helikopteri kazasında Rus pilotlara 5'er yıl hapis cezası

Denizli'de 2 kişinin öldüğü helikopter kazasında Rus pilotlara 5'er yıl hapis cezası verildi

DENİZLİ - Orman yangınına giderken 2022'de Denizli'nin Çardak ilçesinde düşmesi sonucu iki mürettebatın hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı helikopter kazasının davasında karar çıktı. Pilotaj hatası sonucu düştüğü kesinleşen davada iki Rus pilota 5 yıl hapis cezası verilirken, Türk gözlem pilotu ise beraat etti.

21 Eylül 2022 tarihinde Kastamonu'dan kalkış yapan yangın söndürme helikopteri Marmaris'teki orman yangına destek için gittiği sırada Denizli'nin Çardak ilçesinde düşmüştü. İki Rus mürettebatın hayatını kaybettiği kazanın devam eden duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada Kastamonu'dan hareket ederek Marmaris'teki orman yangınına müdahale için giden helikopterin pilotaj hatası nedeniyle düştüğü kesinleşti. Karar duruşmasına tutuksuz olarak yargılanan Rus vatandaşı kaptan pilot Egor Turkof, yardımcı pilot Ilia Ivanchenko ve gözlem pilotu Ömer Can Çakır ile avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında Rus uzmanların yaptığı kaza kırım raporuna atıf yaparak, Rus iki pilotun kusurlu olduğu görüşünü hatırlattı.

Savcının mütalaasına göre, havanın sisli olması nedeniyle pilotlar fazladan yakıt harcadığı ve kaza bu nedenle meydana geldiği belirtildi. Pilotlar, yakıtın bitimine yakın güvenli bir yere inmek yerine Çardak Havaalanı'na varmayı amaçladıkları fakat yakıt havaalanına varmadan bitmesi sonucu kazanın meydana geldiğini ifade edildi.

Mahkeme heyeti, savunmaları aldıktan kararı açıkladı. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan yargılanan Pilot Egor Turkof ve Yardımcı Pilot Ilia Ivanchenko, 5'er yıl hapis cezası verildi. Gözlem pilotu Ömer Kaan Çakır ise beraat etti. Mahkeme heyeti istinaf yolunu açık olduğunu ifade etti.

Olayın geçmişi

Meydana gelen kaza ise, Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri saat 16.10 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düşmüştü. Kazada hayatını kaybedenlerin Rusya uyruklu mühendis Aleksandr Iakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olduğu ve kazadan yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot Ilia Ivesenkhıo, 2'inci pilot Egor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilmişti. Kaza sonrası Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ise, Çardak ilçesinde meydana gelen ve 2 Rus personelin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA

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