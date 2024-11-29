Rus Turistler Amasra\'dan Erken Döndü

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Rus turistler bu kez erken döndü

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesine bu yılın son seferi ile gelen Rus turistler, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle ilk kez erkenden ilçeden ayrıldı.

Rusya- Türkiye arasında turistik yolcu taşıyan Astoria Grande gemisi, Bartın'ın Amasra ilçesine bu yıl 26., toplamda ise 59 seferini düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde 906 yolcu 434 mürettebat ile Amasra limanına yanaşan gemi, 2024 yılı içerisinde 25 bin 115'i yolcu, 11 bin 367'si mürettebat olmak üzere toplam 36 bin 482 kişi ilçeye getirdi.

Bu yılın son seferini gerçekleştiren gemi ile 2022 yılından bugüne kadar 47 bin 272 yolcu, 25 bin 481 mürettebat olmak üzere toplam 72 bin 753 kişi geldi

Gemi, Karadeniz ve Rusya'de beklenen olumsuz hava şartlarına yakalanmaması için ilk kez öğlen saatlerinde limandan ayrılarak Rusya'ya doğru yola çıktı.

İlçedeye gelen rus turistlerin de, bölge esnafının da memnun ayrıldığını ifade eden Amasra Belediyesi Meclis Üyesi Galip Kaan Başaran, " Amasra, denizi, doğal güzellikleri, tarihi, kültürü ve sessizliği ve sakinliği ile yabancı turistlerin gezip görmek istediği yerler arasında yer alıyor. Bu nedenle sürekli ilçemize ilgi her geçen gün artıyor. İlçemizin yöneticileri, esnafları ve vatandaşları da bu duyarlılıkla misafirlerimizi karşılıyor ve ağırlıyoruz. Bu yılın son seferi düzenlenen gemi, Ocak ayının ilk haftasında ise yeni yılın ilk seferini gerçekleştirmesini bekliyoruz" dedi.

Bartın il merkezi ve Amasra ilçesindeki turistik yerleri gezerwk tarihi çarşıda alış veriş eden turistler de öğlen saat 14: 30 da Amasra Limanı'ndan ayrılan gemi ile Rusya'ya doğru yola çıktı.

Geminin limandan ayrıldığı anlarda ise renkli görüntüler yaşandı. Limanda gezen Amasralılar ve yerli tıristler ise yakından gördükleri 193 metre uzunluk ve 30 metre genişliğe sahip 11 katlı dev geminin limandan ayrıldığı anları ilgiyle seyretti. Kiminin pür dikkat izlediğ o anları, kimş ise cep telefonu ile kayıt altına aldı. Kimi ise geminin güvertesinde bulunan Rus turistlere el sallayarak, veda etti.