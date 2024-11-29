Rus Turistler Amasra'dan Erken Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rus Turistler Amasra'dan Erken Döndü

Geniş Video İzle

Bartın'ın Amasra ilçesine bu yılın son seferi ile gelen Rus turistler, olumsuz hava şartları nedeniyle erken ayrılmak zorunda kaldı. Gemi, yıllık 36 bin 482 yolcu taşıyarak 2022'den bu yana toplamda 72 bin 753 kişiyi bölgeye getirdi.

29.11.2024 18:50  Güncelleme: 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus turistler bu kez erken döndü

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesine bu yılın son seferi ile gelen Rus turistler, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle ilk kez erkenden ilçeden ayrıldı.

Rusya- Türkiye arasında turistik yolcu taşıyan Astoria Grande gemisi, Bartın'ın Amasra ilçesine bu yıl 26., toplamda ise 59 seferini düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde 906 yolcu 434 mürettebat ile Amasra limanına yanaşan gemi, 2024 yılı içerisinde 25 bin 115'i yolcu, 11 bin 367'si mürettebat olmak üzere toplam 36 bin 482 kişi ilçeye getirdi.

Bu yılın son seferini gerçekleştiren gemi ile 2022 yılından bugüne kadar 47 bin 272 yolcu, 25 bin 481 mürettebat olmak üzere toplam 72 bin 753 kişi geldi

Gemi, Karadeniz ve Rusya'de beklenen olumsuz hava şartlarına yakalanmaması için ilk kez öğlen saatlerinde limandan ayrılarak Rusya'ya doğru yola çıktı.

İlçedeye gelen rus turistlerin de, bölge esnafının da memnun ayrıldığını ifade eden Amasra Belediyesi Meclis Üyesi Galip Kaan Başaran, " Amasra, denizi, doğal güzellikleri, tarihi, kültürü ve sessizliği ve sakinliği ile yabancı turistlerin gezip görmek istediği yerler arasında yer alıyor. Bu nedenle sürekli ilçemize ilgi her geçen gün artıyor. İlçemizin yöneticileri, esnafları ve vatandaşları da bu duyarlılıkla misafirlerimizi karşılıyor ve ağırlıyoruz. Bu yılın son seferi düzenlenen gemi, Ocak ayının ilk haftasında ise yeni yılın ilk seferini gerçekleştirmesini bekliyoruz" dedi.

Bartın il merkezi ve Amasra ilçesindeki turistik yerleri gezerwk tarihi çarşıda alış veriş eden turistler de öğlen saat 14: 30 da Amasra Limanı'ndan ayrılan gemi ile Rusya'ya doğru yola çıktı.

Geminin limandan ayrıldığı anlarda ise renkli görüntüler yaşandı. Limanda gezen Amasralılar ve yerli tıristler ise yakından gördükleri 193 metre uzunluk ve 30 metre genişliğe sahip 11 katlı dev geminin limandan ayrıldığı anları ilgiyle seyretti. Kiminin pür dikkat izlediğ o anları, kimş ise cep telefonu ile kayıt altına aldı. Kimi ise geminin güvertesinde bulunan Rus turistlere el sallayarak, veda etti.

Rus Turistler Amasra\'dan Erken Döndü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Kültür, Turizm, Bartın, Amasra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rus Turistler Amasra'dan Erken Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
19:29 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
08:18 Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi
08:00 TEM Otoyolu’nda trafiği felç eden kaza TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza
07:52 Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı’na talimat verdi Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
01:18 Beşiktaş’ın mağlubiyeti Nihat Kahveci’yi canlı yayında çileden çıkardı Beşiktaş'ın mağlubiyeti Nihat Kahveci'yi canlı yayında çileden çıkardı
01:17 Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı
00:50 Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti
00:50 Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar belli oldu Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 20:05:18. #1.13#
SON DAKİKA: Rus Turistler Amasra'dan Erken Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.