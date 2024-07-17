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Rus Turistler Amasra'yı Keşfediyor

Rus Turistler Amasra\'yı Keşfediyor

Fatih Sultan Mehmed Han'ın Çeşmi Cihan (dünyanın göz bebeği) olarak nitelendirdiği Bartın'ın Amasra ilçesine Rus turistlerin ilgisi sürüyor. İlçenin tarihi ve kültürel yerlerini gezen ve muhteşem doğasını yakından gören turistler, ilçedeki plajlarda denize girerek serinlyor.

17.07.2024 16:00  Güncelleme: 16:01
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Fatih Sultan Mehmed Han'ın Çeşmi Cihan (dünyanın göz bebeği) olarak nitelendirdiği Bartın'ın Amasra ilçesine Rus turistlerin ilgisi sürüyor. İlçenin tarihi ve kültürel yerlerini gezen ve muhteşem doğasını yakından gören turistler, ilçedeki plajlarda denize girerek serinlyor.

Çeşm-i Cihan Amasra ilçesine 2022 yılı Ağustos ayında seferlerine başlayan Astoria Grande gemisi, Rusya'dan Türkiye'ye 25 ayda gerçekleştirdiği 47 seferde toplamda 52 bini aşkın Turisti ilçeye getirdi. Amasra'nın muhteşem doğasını beğenen Rus turistler, tarihi, gastronomisi, sessiz ve huzurlu yapısı nedeniyle ilçeye doyamadan ayrılıyor. Bazı Ruslar, tekrar tekrar bölgeye gelirken, bazıları da yeniden gelmek hedefiyle mutlu bir şekilde ilçeden ayrılıyor.

Sabah saat 08: 00'de Amasra Limanı'na yanaşan 193 metre uzunluk ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı Astoria Grande gemisi ile 846 turist ile 450 gemi personeli ilçeye geldi. Sabahın erken saatlerinde kapıların açılması ile gemiden inen turistler, Bartın il merkezi, Amasra ilçesi ve Karabük'ün safranbolu ilçesindeki tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini gezdi. Bölgeye ilgisi her geçen gün daha da artın Rus turistler ise muhteşem doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Saatlerce süren gezilerle bölgeyi keşfedip tanıyan turistler, ilçedeki plajlarda denize girerek serinledi.

Plajlara akın eden turistler, yöre halkı ile birlikte hem güneşin hem de denizin keyfini sürdü.

Doğal ve tarihi güzellikleri ile Amasra'nın Batı Karadeniz'in incisi olduğunu belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, son dönemlerde bayram, önemli günler gibi nedenlerden yaşanan uzun süreli tatillerin etkisiyle ilçenin yerli turistlerin akınına uğradığını hatırlatarak, yaşanan turist yoğunluğuna kruvaziyer turizmi ile her geçen gün daha da artan yabancı turistlerin ilgisinin de eklendiğini ifade etti. Amasra'nın her mevsimde başka bir güzel olduğunu kaydeden Başkan Çakır, ülke genelinde etkili olan bunaltan sıcaklara rağmen Amasra'nın ise "doğal klima" olarak nitelendirdiği rüzgar esintileri ile her zaman serin kaldığını da sözlerine ekledi.

İlçede tarihi ve kültürel yerleri gezen Rus turistlerin plajlara da renk getirdiğini kaydeden Başkan Çakır, "Astoria Grande gemisi 47. seferiyle aramızda. 846 yolcumuz 450 personeli bulunuyor. Misafirlerimiz, keyifli bir amasra gününde doğal klimalı plajlarımızı ve kentimizin tarihi bölgelerini şenlendiriyorlar. Devamını bekliyoruz" diye konuştu

Gün boyu Amasra Limanı'nda demirleyen Astoria Grande Gemisinin, akşam saat 17: 00 sıralarında hazırlıklarını tamamlayarak, ilçeden ayrılması bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rus Turistler Amasra'yı Keşfediyor - Son Dakika

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