Sabıkalı hırsız, çaldığı çantayı sevgilisine hediye etti, aynı gün yakalandı - Son Dakika
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Sabıkalı hırsız, çaldığı çantayı sevgilisine hediye etti, aynı gün yakalandı

Sabıkalı hırsız, çaldığı çantayı sevgilisine hediye etti, aynı gün yakalandı

Bursa'da cezaevinden çıktıktan sonra sevgilisine hediye etmek için çanta çalan sabıkalı hırsız, aynı gün polis tarafından yakalanıp, cezaevine gönderildi.

07.08.2024 10:05
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Bursa'da cezaevinden çıktıktan sonra sevgilisine hediye etmek için çanta çalan sabıkalı hırsız, aynı gün polis tarafından yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek yaşayan R.A. sabah uyandığında çantasının, cüzdanının ve telefonunun yerinde olmadığını gördü. Camlardan birinin de açık olduğunu fark etmesiyle birlikte durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık Büro dedektifleri şüphelinin, 4 ay önce yine aynı mahallede başka bir hırsızlığa karışarak cezaevine girip tahliye olan, 35 suç kaydı bulunan Ö.G. (31) olduğunu tespit etti.

Çaldığı çantayı sevgilisine hediye etmiş

Hırsızlık ekipleri Ö.G.'yi yakalamak için yaptığı çalışmalarda Akpınar Mahallesi'nde bulunan sevgilisinin yanına gittiğini tespit etti. Sevgilisinin evine operasyon düzenleyen polis, Ö.G.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ö.G.'nin çaldığı çantayı sevgilisine hediye ettiğini söylediği öğrenilirken, çaldığı 25 bin TL değerindeki diğer eşyalara polis tarafından el konularak sahibine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen azılı hırsız, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece bir kez daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sabıkalı hırsız, çaldığı çantayı sevgilisine hediye etti, aynı gün yakalandı - Son Dakika

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