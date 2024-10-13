Sağlığa uygun olmayan 6 buçuk ton salça imha edildi
HATAY - Hatay'da yapılan denetimlerde sağlığa uygun olmadığı tespit edilen 6 buçuk ton salça imha edildi.
Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, insanların sağlığını korumaya yönelik gıda üretimi yapan işletmelere denetimlerini sürdürüyor. Kırıkhan ilçesinde; zabıta ekipleri, ilçe sağlık müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlüğü ile iş birliği yaparak kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında, salça imalatı yapan bir işletmede üretilen 6 buçuk ton salçanın insan sağlığına uygun olmadığı tespit edildi. Kilolarca salça belediye ekipleri tarafından çöplük alanda imha edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sağlığa Uygun Olmayan 6,5 Ton Salça İmha Edildi - Son Dakika
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