Sağlığa Uygun Olmayan 6,5 Ton Salça İmha Edildi - Son Dakika
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Sağlığa Uygun Olmayan 6,5 Ton Salça İmha Edildi

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yapılan denetimler sonrasında sağlığa uygun olmayan 6 buçuk ton salça imha edildi. Zabıta ve sağlık ekipleri, gıda üretimi yapan işletmeleri denetleyerek halk sağlığını korumaya çalışıyor.

13.10.2024 09:05  Güncelleme: 09:08
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Sağlığa uygun olmayan 6 buçuk ton salça imha edildi

HATAY - Hatay'da yapılan denetimlerde sağlığa uygun olmadığı tespit edilen 6 buçuk ton salça imha edildi.

Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, insanların sağlığını korumaya yönelik gıda üretimi yapan işletmelere denetimlerini sürdürüyor. Kırıkhan ilçesinde; zabıta ekipleri, ilçe sağlık müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlüğü ile iş birliği yaparak kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında, salça imalatı yapan bir işletmede üretilen 6 buçuk ton salçanın insan sağlığına uygun olmadığı tespit edildi. Kilolarca salça belediye ekipleri tarafından çöplük alanda imha edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kırıkhan, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Zabıta, Çevre, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sağlığa Uygun Olmayan 6,5 Ton Salça İmha Edildi - Son Dakika

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