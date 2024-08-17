Sahilde 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Sahilde 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Sahilde 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir sahilde 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu. Gencin, 2 gün önce işten ayrıldığı ve memleketine dönmeden önce tatil yaptığı öğrenildi.

17.08.2024 17:24
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Sahilde 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Gencin, 2 gün önce işten ayrıldığı ve memleketine dönmeden önce tatil yaptığı öğrenildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir sahilde 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu. Gencin, 2 gün önce işten ayrıldığı ve memleketine dönmeden önce tatil yaptığı öğrenildi.

Çenger Mahallesi'ndeki sahilde erkek cesedi bulunduğu ihbarı Manavgat İlçe Jandarma komutanlığı Çenger Jandarma Karakolu ve Manavgat Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekiplerinin alarma geçirdi. Sahildeki tesisiteki güvenlik görevlisinin ilk olarak iskelenin ucunda gördüğü cesedin kısa sürede dalgalarla sahile vurduğu, buradan da dışarı çıkarıldığı bildirildi.

Manavgat Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekiplerinin olayı gören kişilerle yaptığı görüşmelerin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Tim Komutanlığı ekipleri çağrıldı. Talihsiz gencin cansız bedeni ekiplerin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracına alınarak Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda dalgaların denizden sahile çıkardığı cesedin 19 yaşındaki Ulaş Baran'a ait olduğu, gencin 15 Ağustos'ta çalıştığı otelden ayrıldığı memleketine dönmeden önce tatil yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sahilde 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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