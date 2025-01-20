Sahte Dolardan Dolandırıcılık

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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinden 400 dolar karşılığında yaklaşık 14 bin liralık alışveriş yapıldı, dolarların sahte olduğu anlaşıldı.

Olay, ilçeye bağlı Liseler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, markete gelerek yaklaşık 14 bin liralık alış veriş yaptı, karşılığında ise 400 dolar teklif etti. Dolarları kabul eden iş yeri sahibi, alışveriş tamamlandıktan sonra dolarları bozdurmak istedi. Dolarları bozacak olan kuyumcunun, sahte olduğunu belirtmesi üzerine dolandırıldığını anlayan iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. Dolarların nasıl yolla piyasaya sürüldüğü araştırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan polis ekipleri ve kuyumcular, bu tür alışverişlerde vatandaşların sahte dolar konusunda dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti. - ORDU