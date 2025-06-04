Sahte Fenomen Çetesi Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sahte Fenomen Çetesi Çöktü

Sahte Fenomen Çetesi Çöktü
04.06.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta, sosyal medyada dolandırıcılık yapan 24 kişilik çete yakalandı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Sosyal medya üzerinden sahte 'fenomen' adı altında yüksek takipçili onlarca sayfa açarak kadın tesettür giyim eşyası sattığı iddiasıyla yüzlerce kişiyi dolandıran çete çökertildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden kadın tesettür giyim eşyası satarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütünün deşifre edilmesi için 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kiraladıkları özel araç ve taksilerle yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takibin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Kars'ın yanı sıra İstanbul, ve Sakarya'da belirlenen adreslere Özel Hareket Şube Müdürlüğü destekli 30 ekip 120 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda G.N., F.B., S.K., ve A.K. ile Ç.Ş.Ö., Ö.F.C., H.H., E.M., F.V., M.A., Ö.F.B., B.S., Y.M., F.D. F.S., Y.B., O.P., M.O.Y., T.G.K., Y.T. T.N.K. ve T.B. gözaltına alırken 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 24 bin dolar, 19 bin euro, 10 bin 400 TL para, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Çetenin, kurdukları sahte sosyal medya hesaplarından satış yaptığı ancak ürünü gelmeyen müşterinin kendilerini aradığı zaman 'iade kodu aldı' 'altında kod gönderdiği belirlendi.' Müşteri ile telefonda görüşme sağlayan çete üyeleri, mobil bankacılık üzerinden havale yaptırarak kendi hesap bilgilerini veriyor ve 'ters işlem' yapacakları iddiasıyla müşteriden havale yapmasını istiyor. Dolandırıcılara güvenen müşteri işlemi tamamladıktan sonra hesabındaki parasının gittiğini anlıyor ve telefon daha sonra kapanıyor.

Şüpheliler, suçtan elde ettiği paraları kripto üzerinden yurtdışına aktardıkları ve kendi hesaplarına aktarmak için çeşitli yollar bulduklarını da tespit eden ekipler şüphelilerin tüm hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir koydu.

Emniyette susma haklarını kullanarak suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Ç.Ş.Ö., G.N., Ö.F.C., E.M., F.V., M.A., Ö.F.B., B.S., Y.M, T.G.K. ve H.H. tutuklandı. Diğer 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Sosyal Medya, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Medya, kars, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte Fenomen Çetesi Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan adam hayatını kaybetti Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki ofis binasını 2,25 milyar TL’ye sattı Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını 2,25 milyar TL'ye sattı
Bodrum’da 1 lahmacuna servet ödedi Yaptığı yorum bomba Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde mide bulandıran görüntüler Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı

14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
13:01
Marmaray’daki olayda ’Mavi gömlekli çocuk’ ilk kez konuştu Arayıp teşekkür etmişler
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
19:56
İddia olay Trabzon’u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam’da
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da
19:53
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası
'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 15:04:36. #7.11#
SON DAKİKA: Sahte Fenomen Çetesi Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.