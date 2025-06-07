Sahte İnternet Dolandırıcısı Antalya'da Yakalandı

Bayburt polisi, sahte internet adresleri oluşturarak araç yedek parça satışı ilanlarıyla vatandaşları dolandıran şüpheliyi Antalya'da yakaladı. Şahıs tutuklandı.

Konuya ilişkin Bayburt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bayburt merkezli Nitelikli Dolandırıcılık suçu kapsamında sahte internet adresleri oluşturarak ve araç yedek parça satışı ilanları vererek vatandaşlarımızı Bayburt'ta ve ülke genelinde büyük maddi zararlara uğratıp 384.300,00 TL haksız kazanç sağlayan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında tespit edilen bir şüpheli şahıs ilimizden görevlendirilen ekip tarafından takip sonucunda Antalya'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın ikametinde yapılan aramada; 3 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirilmiştir.

Elde edilen deliller ile birlikte Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına sevki sağlanan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir." - BAYBURT