Sahte Jandarma İki Şüpheliyi Dolandırdı!

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Sahte jandarmadan altın dolandırıcılığı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcılar, birçok ziynet eşyasını dolandırarak mağdurları kandırdı. Olay sonrası İstanbul'a kaçan zanlılar, Jandarma Suç Araştırma Timi'nden kaçmayı başaramadı.

11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, şüpheliler mağdurdan 12 adet Cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın, 3 adet çeyrek altın ve 1 adet gram altın alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden mağdur, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak dolandırıldığını bildirdi. Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

JASAT İstanbul'da Yakaladı

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü detaylı araştırma sonucunda, dolandırıcılığı gerçekleştiren 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 adet 9 mm tabanca, mağdura ait ziynet eşyalarının satışından elde edildiği düşünülen 4.400 Amerikan doları, 10.200 Türk Lirası ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli mercilere sevk edildi.