Sahte Polis Olmaktan Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sahte Polis Olmaktan Gözaltına Alındı

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Dolandırıcılık suçundan ceza alan Semih B., sahte polis üniformasıyla yakalandı.

31.03.2025 12:07
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Sahte komutanlıktan ceza aldı, bu sefer de sahte polis oldu

İZMİR - İzmir' de askeri üniformayla taksici esnafını dolandırmaktan ceza alan dolandırıcı bu sefer de sahte polis oldu. Sahte polisi, yazlık üniformaları ele verirken, yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde psikolojisinin bozuk olduğunu söylediği öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda, kendisini subay veya astsubay olarak tanıtan Semih B. (28), kullandığı taksilerin ücretini IBAN yoluyla yapacağını belirtip ödemesini yapmadı. Dolardırıldığını fark eden taksi esnafı ise Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak şikayetçi oldu. Polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından yakalanıp gözaltına alınan Semih B. 14 Şubat günü hakim karşısına çıkarıldı. Duruşma sonunda, sanık Semih B. "Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Semih B'nin tutukluluk hali, hükümle birlikte almış olduğu ceza miktarı dikkate alınarak, istinaf yolu açık olmak üzere tahliyesine karar verildi.

Yazlık polis kıyafetleri ele verdi

Ceza aldıktan sonra serbest bırakılan Semih B. bu sefer de polis kıyafeti giydi. Sokaklarda yazlık üniformayla gezen Semih B. polislerin dikkatini çekti. İçişleri Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre hala kışlık kıyafetin geçerli olduğunu bilen polis ekipleri, Semih B.' den şüphelenerek GBT kontrolü yapmak istedi. Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda dolandırıcılıktan aranması çıkınca gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen Semih B. ilk sorgusunda psikolojisinin bozuk olduğunu belirtip "Resmi üniformaları seviyorum o yüzden giyiyorum" dedi.

Öte yandan Semih B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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