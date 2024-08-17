Sahte polisin oyunu Kırıkkale'de bozuldu: Jandarmanın dikkati, 5 milyonluk dolandırıcılığı ortaya çıkardı - Son Dakika
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Sahte polisin oyunu Kırıkkale'de bozuldu: Jandarmanın dikkati, 5 milyonluk dolandırıcılığı ortaya çıkardı

Ankara'da kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı kadını dolandıran şahıs, ticari taksiyle memleketine gitmek üzere yola çıktıktan sonra Kırıkkale'deki uygulama noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde, 5 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve 3 bin dolar nakit para muhafaza altına alındı.

17.08.2024 19:53
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Sahte polisin oyunu Kırıkkale'de bozuldu: Jandarmanın dikkati, 5 milyonluk dolandırıcılığı ortaya çıkardı

KIRIKKALE - Ankara'da kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı kadını dolandıran şahıs, ticari taksiyle memleketine gitmek üzere yola çıktıktan sonra Kırıkkale'deki uygulama noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde, 5 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve 3 bin dolar nakit para muhafaza altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleşen olayda, A.D. isimli dolandırıcı, Z.A. adlı yaşlı kadının evine giderek kendisini polis olarak tanıttı. 73 yaşındaki kadını kandırarak yüklü miktarda yüklü miktarsa ziynet eşyası ve para alan şahıs, ticari taksiyle memleketi Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Ancak, 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin rutin yol kontrolü sırasında durdurulan taksideki A.D., şüpheli hareketleriyle dikkat çekti. Üst aramasında bulunan altın ve para dolu kese, nitelikli dolandırıcılık olayının aydınlatılmasını sağladı.

Jandarma ekiplerince, yaklaşık 5 milyon değerinde ziynet eşyası ile 3 bin dolar muhafaza altına alındı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan A.D., Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesine başvuruldu. Yapılan incelemelerde, şahsın çeşitli suçlardan da sabıkasının olduğu belirlendi. Dolandırıcı şahıs A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, ziynet eşyaları ve paralar, yasal işlemler tamamlandıktan sonra mağdur Z.A.'ya iade edilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sahte polisin oyunu Kırıkkale'de bozuldu: Jandarmanın dikkati, 5 milyonluk dolandırıcılığı ortaya çıkardı - Son Dakika

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