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Sakarya'da çocuk bezi yüklü tır alev aldı - Son Dakika
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Sakarya'da çocuk bezi yüklü tır alev aldı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Hendek ilçesi geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde çocuk bezi yüklü tırın dorsesi alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tır küle döndü.

Sakarya\'da çocuk bezi yüklü tır alev aldı
15.12.2023 - 21:46,  Güncelleme: 21:47
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Çocuk bezi taşıyan tırın dorsesi alev topuna döndü

SAKARYA - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Hendek ilçesi geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde Irak'a çocuk bezi götüren tırın dorsesi alev alev yandı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken geriye demir yığınları kaldı.

Ankara istikametinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana gelen olayda, Irak'a çocuk bezi götürdüğü öğrenilen M.T. idaresindeki 34 UE 9718 tırın dorsesi alev aldı. Bir ande alev topuna dönen dorseyi görenler ilk müdahaleyi yaparken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangında çocuk bezleri ve dorse kullanılamaz hale geldi.

"Biz suyu vurdukça iyice alevlendi"

Yangına müdahale etmeye çalıştıklarını aktaran Sebahattin Karagöz, "Yangını görünce koştuk söndürmeye uğraştık ama olmayınca aracı yıkama bölümüne çektik. Biz suyu vurdukça iyice alevlendi. İtfaiye ekipleri gelip söndürdü. Dorseden çekiciyi ise diğer şoför arkadaşlar ayırdı" dedi.

Kaynak: İHA
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