Sakarya'da Kaçak Alkol ve Uyuşturucu Operasyonu

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Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 1-30 Aralık tarihleri arasında kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonlarda 4 bin 423 litre kaçak alkol, 188 ruhsatsız silah, binlerce makaron ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiğini, çok sayıda aranan şahsın da yakalandığını açıkladı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında, asayiş bilgilendirmesi ve yeni yıl tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlendi. Aralık ayında başarılı çalışma gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Vali Doğan, Türkiye'nin ve Sakarya'nın huzuru için suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerine dikkat çekti.

Ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı açıklandı

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerinin 1-30 Aralık tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Rahmi Doğan, yakalanan 956 şahıs hakkında adli işlem yapıldığını ifade ederek, "Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 7 kilo 484 gram bonzai, 6 kilo 175 gram esrar, 5 bin 960 uyuşturucu hap, 303 gram metamfetamin, 150 gram skunk, 42 uyuşturucu kullanma aparatı, 22 Hint keneviri, 20 ml amfetamin, 15 gram kenevir tohumu, 10 hassas terazi, 1 gram kokain, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 63 bin 645 TL ele geçirilmiştir" dedi.

4 bin 423 litre kaçak alkol ele geçirildi

Ayrıca Vali Doğan, bu tarihler arasında 647 bin 660 dolu ve boş makaron, 4 bin 423 litre kaçak alkol, 3 bin 477 paket bandrolsüz sigara, bin 144 gümrük kaçağı puro, 685 elektronik sigara, 344 kilogram açık tütün, 8 sigara sarma makinesi, 130 ruhsatsız tüfek, 58 ruhsatsız tabanca, 27 kuru sıkı tabanca, bin 18 değişik çap ve markalarda mühimmat ele geçirildiği bilgisini verdi. Öte yandan, 2 çalıntı otomobil, 6 motosiklet ve 2 bisikletin de bulunduğu öğrenildi.

"Terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 28 şüpheli yakalandı"

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, açıklamasına şöyle devam etti:

"DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 28 şüpheli yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı kapsamında 8 organizatöre, 295 yabancı uyruklu şahsa adli-idari işlem yapılmıştır. Kumar oynatan 5 şahsa adli, oynayan 4 şahsa idari işlem yapılmış, 2 iş yeri 10 gün süreyle faaliyetten men edilmiştir. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 1 ikamet komisyon kararıyla mühürlenmiş, 2 şahsa adli işlem yapılmıştır. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 195 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan; 143 şahsın 0-5 yıl arası, 35 şahsın 5-10 yıl arası, 13 şahsın 10-20 yıl arası, 4 şahsın ise 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu anlaşılmıştır"

"Bin 100 metre yasa dışı balıkçı ağına el konuldu"

Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerinin 1-30 Aralık tarihleri arasındaki faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Vali Doğan, "586 şahsa sorgulama yapılmış, 69 deniz aracı kontrol edilmiştir. Bin 100 metre yasa dışı balıkçı ağına el konulmuştur. 330 bin 120 TL idari para cezası uygulanmıştır. 13 balıkçı gemisinde bulunan 154 bin 324 litre yakıta ulusal marka denetimi yapılmıştır. 10 şahsa idari işlem uygulanmıştır" şeklinde konuştu.

Bin 497 araç trafikten men edildi

Vali Doğan, trafik denetimlerinde ise 191 bin 112 araç ile sürücüsünün denetlendiğini, kural ihlali yapan ve eksik evrakları bulunan 22 bin 366 araca yasal işlem yapıldığını söyledi. Bin 497 aracın trafikten men edildiğini ifade eden Doğan, abartı egzozdan 144, yüksek ses müzikten 214 ve hatalı parktan dolayı 4 bin 328 araca cezai işlem uygulandığını, 265 aracın otoparka çekildiğini vurguladı. Ayrıca Doğan, toplam 47 milyon 375 bin 717 TL trafik idari para cezası uygulandığını aktardı.

3 bin 687 personel görev başında olacak

Yılbaşı için kentte alınan tedbirlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Doğan, "30 Aralık-2 Ocak 2025 tarihleri arasında, emniyet sorumluluk bölgesinde 145 noktada, 2 bin 530 personel ve 495 ekip ile emniyet ve trafik tedbirleri alınacaktır. Jandarma sorumluluk bölgesinde 112 noktada, bin 157 personel ve 365 ekip ile emniyet ve trafik tedbirleri alınacaktır"

"Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyeli misafirlerimiz var"

Vali Doğan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından gönüllü şekilde ülkesine dönmeye başlayan Suriyelilere ilişkin ise "Suriye'deki durumu biliyorsunuz, yeni gelişmeler oldu. Esad ülkeyi terk etti ve muhalifler iktidarı ele geçirdiler. Bununla birlikte ilimizde, ülkemizde bulunan göçmenler de ülkelerine gönüllü geri dönüş yapmak için hazırlık yapıyorlar. Elbette ki bu yeni olan bir gelişme. Bu gelişmeden dolayı da geçici ikamette bulunan Suriyeli misafirlerimiz, önce oradaki durumu anlamaya çalışıyorlar. Önümüzdeki yıl içinde sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere, her aileden bir kişiye Suriye'ye gidip tekrar 3 sefer dönme izni verilecek. Bunun sebebi de oradaki ortamı hazır hale getirmeleri için. Bizim ilimizden de gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyeli misafirlerimiz var. Göç idaremiz tarafından takipleri yapılıyor. Bir kısmı gönüllü geri dönüş izni alıp ülkelerine gidiyorlar, bir kısmı da yol izin belgesi alarak sınır illerine gidiyorlar, oradan gönüllü geri dönüş yapıyorlar" ifadelerini kullandı. - SAKARYA