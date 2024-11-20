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Sakarya'da kadın cinayeti

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde markette çalıştığı öğrenilen kadın, iş yerine gittiği esnada sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan markette çalıştığı ve iş yerine gittiği öğrenilen Şelale Mırzalı isimli kadın silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Azerbaycan kökenli kadın ağır yaralandı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şelale Mırzalı, ağır yaralı şekilde kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.