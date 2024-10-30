Sakarya'da Kavga Sonrası Genç Ölümü - Son Dakika
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Sakarya'da Kavga Sonrası Genç Ölümü

Sakarya\'da Kavga Sonrası Genç Ölümü

Adapazarı'nda kavga sonrası yere düşen genç, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

30.10.2024 23:57
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kavgadan kaçarken çelme takılarak düşürülen ve üzerinden otomobil geçmesi neticesinde hayatını kaybeden gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

24 Ekim Perşembe günü gece saatlerinde Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan bir alkollü eğlence mekanına müşteri olarak gelen 21 yaşındaki Hilmi Tunahan Çiçek ile başka bir müşteri T.K. arasında başlayan kavga sokağa taştı. Olay esnasında kalabalık gruptan kaçan Hilmi Tunahan Çiçek, alkollü eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen A.Ö. tarafından çelme takılarak yola düşürüldü. Bu esnada caddeden geçen Y.F. idaresindeki 54 TK 633 plakalı otomobil, yere düşen Çiçek'i ezdi ve kaldırımdan yola inen yabancı uyruklu A.R.'ye çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılan Çiçek, 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Çiçek'in cenazesi, dün Serdivan ilçesi Yazlık Karaboğaz Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan gencin ölümüne sebep olan olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Adli kontrolle serbest kalmışlardı, yeniden gözaltına alındılar

Konuya ilişkin yapılan çalışmada otomobil sürücüsü Y.F. ve T.K. isimli kişiler gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakılmıştı. 21 yaşındaki Hilmi Tunahan Çiçek'in 4 gün sonra ölüm haberinin ardından Cumhuriyet Savcılığı 3 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma neticesinde çelmeyi takan ve alkollü eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen A.Ö. (50) ile yabancı uyruklu R.R.K. ve Çiçek ile kavga eden müşteri T.K. gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden çelmeyi takan A.Ö. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken R.R.K., T.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan, gözaltına alınan kavganın yaşandığı alkollü eğlence mekanı sahibi M.P. ile kardeşi M.P. de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Kavga Sonrası Genç Ölümü - Son Dakika

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