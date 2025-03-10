Sakarya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Minibüsle çarpışan otomobilin motoru 10 metre savruldu: 5'i çocuk 10 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Sapaca ilçesinde minibüs ile kafa kafaya çarpışan otomobilin motoru yaklaşık 10 metre savrularak kanalın içine düştü. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, B.Ö. idaresindeki 41 TN 832 plakalı Mercedes marka minibüs ile A.K. hakimiyetindeki 81 BK 499 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin motoru yaklaşık 10 metre savrularak kanalın içine düştü.

Kazada, otomobil sürücüsü A.K., minibüs şoförü B.Ö., eşi Ş.Ö. ve çocukları Y.Ö., B.Ö., B.Ö. ile H.A.G., eşi N.G. ve çocukları O.G. ile D.G. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle caddenin her iki yönünde ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Araçların bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü.

Öte yandan, kazayı anlatan Osman Kubilay, "Karşıdan gelen araç kontrolden çıkması neticesinde kendi şeridinde ilerleyen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin motoru yaklaşık 10 metre öteye fırlayarak kanala düştü" dedi.