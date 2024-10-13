Sakarya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Sapanca mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G.K. kontrolündeki 34 CGD 026 plakalı otomobil ile E.H.A. idaresindeki 34 GKD 197 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan 34 GKD 198 plakalı otomobil yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazada, sürücü H.G.K., ile diğer araçta yolcu olarak bulunan H.A. ve A.A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA