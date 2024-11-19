Sakarya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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Sakarya merkezli futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin organizasyon şebekesi kurulduğu tespiti üzerine polis ekipleri 5 ilde operasyon gerçekleştirdi. 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınırken şebekenin işlem hacminin yaklaşık 2 buçuk milyar liraya yakın olduğu öğrenildi.

Sakarya merkezli bir şebekenin '7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi' hakkında kanuna aykırı şekilde yasa dışı bahis organizasyonu kurduğu belirlenmesi üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Ağrı ve Giresun'da eş zamanlı operasyon başlattı. İllegal internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan, oynanmasına imkan sağlayan ve aracılık eden kişilerle ilgili 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sakarya merkezli kurulan bu şebekenin yasa dışı bahis organizasyonunun işlem hacminin ise yaklaşık 2 buçuk milyar liraya yakın olduğu öğrenilirken, gözaltı kararı verilen kişilerin banka hesap hareketleri de inceleme altına alındı. - SAKARYA