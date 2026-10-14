Sakarya Serdivan'da 1 şüphelinin ev ve iş yerinde 4 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Sakarya Serdivan'da 1 şüphelinin ev ve iş yerinde 4 ton kaçak tütün ele geçirildi

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Sakarya Serdivan\'da 1 şüphelinin ev ve iş yerinde 4 ton kaçak tütün ele geçirildi
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Sakarya Serdivan'da jandarma ekiplerinin 1 şüpheliye yönelik operasyonunda ev ve iş yerinde 4 ton kaçak tütün ile 700 bin boş ve 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ürünlerin yaklaşık 3 milyon TL değerinde olduğu belirtilirken şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 ton kaçak tütün, 700 bin boş ve 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu değerlendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde 1 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 4 ton kaçak tütün, 700 bin boş ve 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin toplam yaklaşık değerinin 3 milyon TL olduğu belirtilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaJandarmaSerdivanSakaryaMakaronGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Serdivan'da 1 şüphelinin ev ve iş yerinde 4 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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