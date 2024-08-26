Salda Gölü'nde Boğulan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Salda Gölü'nde Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Salda Gölü\'nde Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinden 5 arkadaşıyla birlikte gezmeye gelen genç Salda Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti. Hıdır Solkol'un cenazesi otopsi için Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

26.08.2024 00:27
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinden 5 arkadaşıyla birlikte gezmeye gelen genç Salda Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.45 sıralarında Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'nin Acıpayam ilçesinden 5 arkadaşı ile birlikte Salda Gölü'ne gelen Hıdır Solkol (18) göle girmenin yasak olduğu ve cankurtaran bulunmayan Doğanbaba plajında arkadaşları ile birlikte göle girdi. Bir süre sonra Solkul'un çırpındığı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. O esnada vatandaşlar tarafından Hıdır Solkol baygın bir şekilde kıyıya çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından uzun süre boyunca yapılan müdahaleye rağmen Hıdır Solkol kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının çalışmalarının ardından Solkol'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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