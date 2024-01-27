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Salihli'de Bağımlılık ile Mücadele Toplantısı düzenlendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Toplantı Salonu'nda Bağımlılık ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda uyuşturucu ile mücadele konusunda alınması gereken tedbirler ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Salihli\'de Bağımlılık ile Mücadele Toplantısı düzenlendi
27.01.2024 - 12:12,
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Toplantı Salonu'nda Bağımlılık ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Toplantı Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlı ve bir o kadar da sorumluluk duygusuyla hareket edip, çocuklarımızı ve gençlerimizi kurtarmak, diğer taraftan ve en önemlisi gençlerimizi zehirleyenlerle mücadele etmek amacıyla her türlü tedbirin alınması gerektiği konusunda yapılan çalışmalar ile bundan sonra kurumlarımızın yapacağı çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya Kaymakam Sağlam'ın yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Doğukan Karaaslan, KOM Büro Amiri Resul Uygun, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç, İlçe Müftüsü Ali Çebi, İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Oktay Ayaz, Ceza İnfaz Kurumu Müdür V. Sedat Yıldız ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Alim Yavuz katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Kamil Sağlam, Salihli, Manisa, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de Bağımlılık ile Mücadele Toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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