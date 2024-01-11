Salihli\'de 2023 yılında bin 814 aranan şahıs yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2023 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda toplam bin 814 aranan şahıs yakalandı.

Salihli'de suç ve suçlulara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, son 1 yılda yapılan operasyonlar kapsamında aranması olan toplam bin 814 şahsı yakaladı. Yakalanan bin 814 şahıstan, 0-5 yıl arası cezası bulunan bin 139 şahıs, 5-10 yıl arası cezası bulunan 78 şahıs, 10-15 yıl arası cezası bulunan 34 şahıs, 15-20 yıl arası cezası bulunan 12 şahıs ve 20 yıl ve üstü cezası bulunan 15 şahıs olmak üzere toplam bin 268'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA