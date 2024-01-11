 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Salihli'de 2023 yılında bin 814 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Salihli'de 2023 yılında bin 814 aranan şahıs yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2023 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda toplam bin 814 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan bin 268'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli\'de 2023 yılında bin 814 aranan şahıs yakalandı
11.01.2024 - 18:20,  Güncelleme: 18:23
Abone Ol

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2023 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda toplam bin 814 aranan şahıs yakalandı.

Salihli'de suç ve suçlulara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, son 1 yılda yapılan operasyonlar kapsamında aranması olan toplam bin 814 şahsı yakaladı. Yakalanan bin 814 şahıstan, 0-5 yıl arası cezası bulunan bin 139 şahıs, 5-10 yıl arası cezası bulunan 78 şahıs, 10-15 yıl arası cezası bulunan 34 şahıs, 15-20 yıl arası cezası bulunan 12 şahıs ve 20 yıl ve üstü cezası bulunan 15 şahıs olmak üzere toplam bin 268'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Salihli, Manisa, Mahkeme, Güvenlik, Yakalama, Ceza, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de 2023 yılında bin 814 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04
Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48
Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak

Son Dakika
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da düzenlenen Sibergöz-13 operasyonunda 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltına alındı
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48 Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43 Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 19:12:46. #1.11#
SON DAKİKA: Salihli'de 2023 yılında bin 814 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement