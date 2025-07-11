Saman Yüklü Römorkta Yangın

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, seyir halindeki traktöre bağlı saman yüklü römorkta çıkan yangın söndürüldü.

Dün gece, Bilecik-Söğüt kara yolunun Küre köyü mevkisinde Sefer Çoban idaresindeki traktörün römorkundaki saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın, Bilecik ve Söğüt itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arazöz ve köylülerin müdahalesiyle yol kenarındaki tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü.

Söndürme çalışması sırasında yolda trafik tek şeritten kontrollü sağlandı. - BİLECİK