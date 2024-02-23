Samsun'da 672 adet sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da 672 adet sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Samsun\'da 672 adet sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi ve Esenevler Mahallelerindeki adreslerde aramada yaptı. Yapılan armalarda 672 adet sentetik ecza ve 0,64 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

23.02.2024 12:32  Güncelleme: 12:36
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Samsun'da polis tarafından 672 adet sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi ve Esenevler Mahallelerindeki adreslerde aramada yaptı. Yapılan armalarda 672 adet sentetik ecza ve 0,64 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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