Samsun'da Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 10 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 10 Gözaltı

Samsun\'da Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 10 Gözaltı

Samsun merkezli İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda şahısların ikametlerinde ve üst aramalarında birçok silah ve dijital materyal ele geçirildi.

02.07.2024 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun merkezli İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun ve İstanbul'da bu sabah 05.30 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, internet siteleri üzerinden bungalov ev, prefabrik ev, konteyner ve motosiklet satma vaadiyle farklı tarihlerde ve farklı illerde 22 şahsı toplam 1 milyon 870 bin 159 TL dolandıran ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve sahte isim ve hesap kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen A.K.(28), M.K.(24), H.G.(29), U.İ.(22), A.A.(21), H.B.(23) ve U.T.Y.(22) Samsun'da, M.Ç.(31), Y.E.(25) ve F.Ö. ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve üst aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 41 adet fişek, 78 adet kurusıkı fişek, 32 adet kartuş ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 10 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 87 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 87 kişi hayatını kaybetti
14:09 Sinan Ateş davasında tartışma Mahkeme başkanı, Ayşe Ateş’in avukatını salondan atmak istedi Sinan Ateş davasında tartışma! Mahkeme başkanı, Ayşe Ateş'in avukatını salondan atmak istedi
13:19 Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler’den net mesaj Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj
12:23 3 bin 500 anneye aylık 325 euro destek başladı 3 bin 500 anneye aylık 325 euro destek başladı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
13:57 Suriyelilere vergi muafiyeti mi var Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt Suriyelilere vergi muafiyeti mi var? Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 17:49:53. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 10 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement