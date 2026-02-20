Samsun'da Dolandırıcıya Hapis Cezası - Son Dakika
Samsun'da Dolandırıcıya Hapis Cezası

20.02.2026 13:56
Sosyal medyada klima ilanıyla 30 bin lira dolandıran sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Samsun'da sosyal medya üzerinden verdiği klima ilanıyla bir kişiyi 30 bin lira dolandıran sanık, mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve 312 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden Yaşar K., sosyal medya platformu Facebook'ta 6 bin liraya satışa sunulan klima ilanını görerek ilan sahibi Müslüm B. ile irtibata geçti. İddiaya göre Müslüm B., çeşitli bahaneler öne sürerek Yaşar K.'den üç kez para talep etti. Toplamda 30 bin TL gönderen Yaşar K., klimanın kendisine ulaşmaması üzerine dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Müslüm B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında sanık, dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 312 bin 500 lira adli para cezasına mahkum edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

