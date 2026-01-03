Samsun\'da meydana gelen yangında iki kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Vezirköprü ilçesi Göl Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evde mahsur kalan Zeynep Kaya ve Tuğba Kaya'nın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangının ardından savcılık ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor. - SAMSUN