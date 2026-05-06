Riskli Ameliyatla Hem Anne Hem Bebek Kurtarıldı

06.05.2026 16:38
Görme kaybına yol açan hipofiz adenomu nedeniyle hamile kadın, sezaryen ve beyin ameliyatı geçirdi.

Bingöl'den görme kaybına neden olan hipofiz adenomu kanaması tanısıyla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 35 haftalık hamile kadın, aynı masada yapılan sezaryen ve beyin ameliyatıyla hem sağlığına kavuştu hem de çocuğunu dünyaya getirdi.

Hipofiz adenomu kanaması nedeniyle görme kaybı yaşayan, 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bircan Kolak, Bingöl'den Van'a sevk edildi.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin cerrahları tarafından yapılan kontrollerin ardından Kolak'ın bebeğinin de durumu kötüleşmeden sezaryenle alınmasına karar verildi.

Bunun üzerine ameliyata alınan Kolak'ın bebeği, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor tarafından sezaryen yöntemiyle alınarak yeni doğan yoğun bakım ünitesine götürüldü.

Ardından devreye giren beyin ve sinir cerrahisi ekibi de Kolak'ın iki şah damarı arasında yer alan 12 milimetrelik kitleyi çıkarmak için operasyon gerçekleştirdi.

Doktorlar, endoskopik yöntemle burundan girerek yaptıkları 5 saatlik başarılı ameliyat sonucu kitleyi çıkardı.

Zorlu sürecin ardından Bircan Kolak hem bebeğine kavuştu hem de görme yetisini yeniden kazandı.

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Fatih Gök, basın mensuplarına, dış merkezden hipofiz adenomu kanaması ve görme kaybı olan hastayı kabul ettiklerini söyledi.

Kontrollerde hastanın acil ameliyat edilmesine karar verdiklerini anlatan Gök, "İlgili bölüm arkadaşlarımızla görüştük, koordinasyonumuzu sağladık. Genetik bir kas hastalığı olduğunu da öğrendik. Ona yönelik tedbirlerimizi tamamlayınca kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktorumuz ve beyin cerrahisi bölümü olarak iki kademeli ameliyatımızı gerçekleştirdik. Önce sezaryenle hastamızın bebeğini sağlıklı bir şekilde yeni doğan yoğun bakıma gönderdik. Ardından görme kaybına sebep olan iki şah damarı arasındaki bölgede bulunan tümörü yaklaşık 12 milimetrelik alandan endoskopik yöntemle çıkardık. Herhangi bir sorunumuz olmadı." diye konuştu.

"Özellikle gebe hastalarda yapılması çok riskli ameliyatlar"

Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gök, şunları kaydetti:

"Riskli bir ameliyattı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın sonunda başarılı bir şekilde sonuca eriştik. Ameliyattan sonra hastamızla görüştüğümüzde görmesinin düzeldiğini belirtti, daha net gördüğünü teyit ettik. Göz doktorlarıyla yaptığımız testle teyidimizi gerçekleştirdik. Şu anda hem hastamız hem de çocuğu sağlıklı. Takip sürecimiz bir hafta sürdü. Hormonal dengelerini sağladıktan sonra taburculuğunu planlayacağız artık. Bu tarz ameliyatlar çok yapılan ameliyatlar değil. Özellikle gebe hastalarda yapılması çok riskli ameliyatlar. Hem çocuğun hem de annenin sağlığı bir arada olduğu için. Bunları gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Burada bize en önemli desteği sağlayan şey hastanın kendisi. Riskleri anlattığımız zaman bunu kabul etmesi, bize güvenmesi, bu ameliyat için bize en büyük güveni sağlayan unsur oldu. Kendisine şifalar diliyoruz."

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Arıcı ise şu bilgileri paylaştı:

"Böyle bir hastamız olduğu söylendiğinde ilgili tüm branşlara danışarak gerekli tahlil ve tetkikleri yaparak hastamızı ameliyata aldık. Fatih hocamla başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Bu genelde 3. basamak hastanelerde, üst düzey sağlık kuruluşlarında yapılan bir ameliyattır. Multidisipliner bir şekilde takiplerimizi gerçekleştirdik. Hastamızı da şifayla taburcu etmeyi bekliyoruz."

"Ameliyatı yapan ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum"

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya da hastanelerinde Van'ın yanı sıra çevre illere de sağlık hizmeti verdiklerini ifade ederek, "Zor vakaların bile güzel bir şekilde yönetildiği bir seviyeye geldik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Artık birden fazla ameliyat gerektiren durumlar, gebelik gibi riskli durumların da eşlik ettiği hastalıkları dışarıya sevk etmeden merkezimizde başarılı bir şekilde yönetebiliyoruz. Bu ameliyatı yapan tüm ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hastamıza da acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.

Eşinin Bingöl'den Van'a sevk edildiğini belirten Erhan Kolak, "Bingöl'den Van'daki doktorlarla görüştüler. Direkt buraya sevk ettiler. Allah onlardan razı olsun. Bize yer açtılar. Hastamızla ilgilendiler. Hastam iki ameliyat geçirdi. Çok riskli bir ameliyattı. O riski alarak hastamı iyileştirdiler. Hocalara teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

