Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan astsubay gazinosunda çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Elektrik dairesinden çıktığı tahmin edilen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Kale Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki astsubay gazinosunda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Elektrik dairesinden yükselen dumanlar üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, doğal gaz ve elektrik ekipleri sevk edildi.
Sivil trafik ekipleri, olay sırasında caddeyi iki yönlü trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Gazino binasının iç kısmındaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının elektrik kablolarından kaynaklandığı tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Küçük çaplı yangının kontrol altına alınmasının ardından cadde tekrar araç trafiğine açıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Gazinoda Yangın Paniği - Son Dakika
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