Samsun'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Samsun\'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kahvehanenin önünde meydana gelen silahlı saldırıda genç bir adam hayatını kaybetti. Kahvehaneden çıkan Selçuk Kurt, aracına doğru yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Kurt, hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

29.05.2024 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan genç, hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta bulunan bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneden dışarı çıkan Selçuk Kurt (35) aracına doğru yürürken başka bir araçtan inen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, sol koltuk altı ve sağ omzundan vurularak ağır yaralanan 2 çocuk babası Selçuk Kurt, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Kurt'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polis kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Selçuk Kurt, İlkadım, Samsun, Olay, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:14 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz’da milletin sırtına sapladın Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın
18:58 Bursa’da baba dehşeti 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu Bursa'da baba dehşeti! 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu
18:37 Brezilya, İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı Brezilya, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı
18:25 Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye’yi ilgilendirmez Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye'yi ilgilendirmez
15:25 CHP’li Pala’dan diyaliz merkezindeki skandalla ilgili “klima“ iddiası: Hastalara verilen suya kimyasal karışmış CHP'li Pala'dan diyaliz merkezindeki skandalla ilgili "klima" iddiası: Hastalara verilen suya kimyasal karışmış
21:28 A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım’a gönderildi A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'a gönderildi
20:49 Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe’den alacağım yok“ diyen Ali Koç’a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'den alacağım yok" diyen Ali Koç'a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman
20:26 “Refah’taki saldırılarda ABD silahı kullanıldı mı“ sorusuna Blinken’dan kaçamak yanıt "Refah'taki saldırılarda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna Blinken'dan kaçamak yanıt
19:59 Aziz Yıldırım transferi bitirdi Jose Mourinho imzayı attı Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı
19:36 En pahalı futbolculardan biri oldu Arda Güler’e biçtikleri değere bakın En pahalı futbolculardan biri oldu! Arda Güler'e biçtikleri değere bakın
19:24 Devlet hastanesindeki diyaliz skandalından bir ölüm haberi daha Devlet hastanesindeki diyaliz skandalından bir ölüm haberi daha
18:32 Aziz Yıldırım’ın 60 bin kişilik stat projesinin görselleri paylaşıldı Aziz Yıldırım'ın 60 bin kişilik stat projesinin görselleri paylaşıldı
18:05 Kutlamalarda veda eder gibiydi Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’dan ayrılıyor Kutlamalarda veda eder gibiydi! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 22:05:51. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement