Samsun'da bir kişiyi sosyal paylaşım sitesi üzerinden köpek fotoğrafı paylaşıp 'gönüllü sahiplendirme yapılacak' diye dolandıran şahıs yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve 10 bin 180 lira da adli para cezasına çarptırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Batman'da ikamet eden Akın Y.D., Instagram hesabı üzerinden köpek fotoğrafı paylaşıp 'gönüllü sahiplendirilecek' diye ilan yayınladı. Samsun'da ikamet eden M.Ç. adlı kadın, Akın Y.D. ile WhatsApp üzerinde yazışarak söz konusu köpeği sahiplenmek istediğini belirti. Akın Y.D. pet taksi ile köpeği göndereceğini ancak taksi ücretinin 640 lira olduğunu söyleyerek M.Ç.'den hesabına taksi ücretini göndermesini istedi. M.Ç.'den 640 lira para alan Akın Y.D. bu kez de göndereceği köpeğin sigorta yapılmadan gönderilmediğini ileri sürüp kandırdığı kadından toplamda 4 bin 250 lira para alıp dolandırdı. Köpeğin gönderilmemesi üzerine Akın Y.D.'ye bir daha ulaşamayan M.Ç. şikayetçi oldu. Akın Y.D. hakkında dolandırıcılık suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında Akın Y.D. mahkemece dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve ayrıca 10 bin 180 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Köpek Dolandırıcılığı Yapan Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
Muş'ta yapılan bir operasyonda, durdurulan otobüste ayağındaki alçının içine gizlenmiş 293,84 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana'nın Feke ilçesinde, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İnternetten tanıştığı öğrencilere cinsel istismarda bulunup kamerayla kayda aldığı ve şantaj yaptığı iddia edilen şüpheli, çocuğa cinsel istismar, cinsel taciz, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde beraber alkol aldığı aile dostunu pompalı tüfekle vurarak öldüren sanık, pişman olduğunu, olayın alkolün etkisiyle meydana geldiğini söylerken, mahkeme heyeti, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda meydana gelen kazada, İstanbul'dan yüklediği porselen yükünü Avrupa'ya ulaştırmak için yola çıkan bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, porselen yükünde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi ve polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi yolunda meydana gelen kazada, halk otobüsünün freninin boşalması sonucu 28 kişi yaralandı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, kazaya hızlı müdahale edildiğini ve yaralıların hastaneye intikallerinin sağlandığını açıkladı.
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantininde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Saldırıya karışan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olayda yaralanan şahsın, konum bilgisini bildirmek için ayrılmakta geç kalması sonucu vurulduğu ortaya çıktı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralı kişiye ilk müdahaleyi, doktor belediye başkan adayı Dr. Halil Nacar yaptı. Kaza sonucu yaralanan sürücüye 112 ekibi gelene kadar müdahale eden Nacar, sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde gerçekleştirdiği mercek operasyonunda H.B., A.Ş., R.Ş. ve İ.H.M. isimli 4 şüpheli şahsı yakaladı. Operasyonlarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet şarjör ve 82 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?