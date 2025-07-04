Samsun\'da Kuvvetli Yağış Sonrası İstinat Duvarı Çöktü, 4 Araç Hasar Gördü

Samsun'un Atakum ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrası çöken istinat duvarının verdiği zarar, gündüz saatlerinde gün yüzüne çıktı. İstinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde saat 02.45 sıralarında meydana geldi. Yoğun yağışın ardından sel sularına dayanamayan istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sonucu park halindeki 3 araç duvarın altında kaldı, bir başka araç ise yolun çökmesiyle birlikte aşağıya devrildi. Ayrıca olay anında patlayan şebeke suyu, devrilen otomobilin üzerine akarak hasarı artırdı.

"Daha önce çatlakları fark edip belediyeye başvurmuştuk"

Sabah saatlerinde ortaya çıkan tablo, site sakinlerini endişeye sevk etti. Araçlar tamamen kullanılamaz hale gelirken, çöken yol ve duvar nedeniyle büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Site sakini İlker Erol, "Gece çok şiddetli bir yağış vardı. Ardından büyük bir gürültü duyduk. Camdan baktığımda dışarısı darmadağındı. Daha önce çatlakları fark edip belediyeye başvurmuştuk. Önlem alınacağı söylendi ancak bu felaket yaşandı" dedi.

"Emanet araba duvarın altında kaldı"

Olayda zarar gören araçlardan birinin kullanıcısı Alp Eri ise "Sabah işe gitmek için arabaya geldiğimde tabloyu gördüm. Araba bana emanetti. Duvarın altındaki araçlar büyük hasar aldı. Gece çok yağmur yağdı ama bu sitede oldu her şey" diye konuştu. - SAMSUN