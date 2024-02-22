Samsun'da Müdürün Darp Edilmesi Okul Bahçesinde Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Müdürün Darp Edilmesi Okul Bahçesinde Protesto Edildi

Samsun\'da Müdürün Darp Edilmesi Okul Bahçesinde Protesto Edildi

Samsun'da görev yapan bir okul müdürünün okul çıkışında 2 kişi tarafından darp edilmesi, eğitimciler tarafından şiddet olayının yaşandığı okul bahçesinde protesto edildi. Eğitimciler, şiddet olayına tepki göstererek, eğitim öğretim hizmetinin olumsuz etkilendiğini ve eğitimcilerin verimliliğinin düştüğünü belirtti. Basın açıklamasına okul müdürleri, öğretmenler, sendika temsilcileri ve eğitimciler katılarak destek verdi.

22.02.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Samsun'da görev yapan müdürü okul çıkışı 2 kişi tarafından darp edilmesi, eğitimciler tarafından şiddet olayının yaşındaki okul bahçesinde protesto edildi.

Atakum ilçesinde Hüseyin Avni Asal İlkokulu Müdürü ve Eğitim Bir-Sen Atakum İlçe Başkanı olarak görev yapan Fırat Şad, okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada 2 kişi tarafından saldırıya uğrayıp, darp edilmişti. Memur Sen'e bağlı Eğitim Bir Sen'e üye öğretmenler ile diğer eğitimciler, olayın işlendiği okulun önünde toplanarak şiddet olayına tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur Sen Samsun Şube Başkanı Hamdi Yıldız, "Münferit eylemler olmaktan çıkmış, gittikçe yaygınlık kazanmış, artık toplumsal bir yara haline gelmiş bu şiddet, eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesini olumsuz etkilemekte, eğitimcilerin verimliliğini düşürmektedir. Öğrencilerini koruduğu, düşündüğü için öğretmenlerimizin uğradığı bu şiddet olayları ciddi bir hukuki yaptırım gelmediği sürece devam edecek. Meczuplar, kafası bozuklar, cahiller, vandallar okulları basacak, eğitimcileri darp edecek. Kaç kere ölürsek, kaç kere yaralanırsak eğitimcilere yönelik şiddeti önleyecek kanuni bir düzenleme yapılacak. Yaşadığımız bu son olayda da gördük ki eğitimciye şiddet konusunda acilen bir kanuni düzenleme yapılmalı. Okullarımız hem evlatlarımız hem de eğitimcilerimizin için daha güvenilir hale getirilmelidir. İlimizde yaşanan bu üzücü olayda yanımızda olan, olayın sıcak anından faillerin yakalanmasına kadar ki süreçte bizleri yalnız bırakmayan valimize, il emniyet müdürümüze, kaymakamımıza, ilçe emniyet müdürümüze teşekkür ederiz. Fırat Şad hocamıza, başkanımıza geçmiş olsun diyor, böylesi utanç verici vandallıkların yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.

Okul önündeki basın açıklamasına Atakum Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik'in yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, sendika temsilcileri, eğitimciler katılarak destek verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Güvenlik, Şiddet, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Müdürün Darp Edilmesi Okul Bahçesinde Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:19:38. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Müdürün Darp Edilmesi Okul Bahçesinde Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement