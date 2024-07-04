Samsun'da Polis Ekipleri Haziran Ayında 584 Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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Samsun'da Polis Ekipleri Haziran Ayında 584 Şahsı Yakaladı

Samsun\'da Polis Ekipleri Haziran Ayında 584 Şahsı Yakaladı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Haziran ayı içerisinde aranması bulunan 584 şahıs yakalandı. Ayrıca, 43 bin 87 sürücüye işlem yapıldı, bin 806 araç trafikten men edildi ve 120 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. Ekipler ayrıca, 63 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet kuru sıkı tabanca, 52 adet av tüfeği, 799 adet çeşitli çaplarda fişek, bin 797 adet kesici alet ve birçok uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca, 9 şahsa terör örgütü suçundan işlem yapıldı ve 5 organizatör göçmen kaçakçılığı suçundan yakalandı. Uyuşturucu operasyonlarında ise 128 şahıs gözaltına alındı ve 120'si tutuklandı.

04.07.2024 13:27
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Samsun'da polis ekiplerince Haziran ayı içerisinde aranması bulunan 584 şahıs yakalandı, 43 bin 87 sürücüye işlem yapıldı, bin 806 araç trafikten men edildi, 120 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde huzur ve güvenliğin sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi, suçluların yakalanması çeşitli konularda çalışmalar yürütülüyor. Ekiplerce Haziran ayı içerisinde 421 bin 229 şahsın genel bilgi tarama (GBT) kontrolü yapıldı. Yapılan denetim ve uygulamalarda aranması bulunan 584 şahıs yakalandı. 132 bin 357 araç kontrol edildi. 43 bin 87 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı, bin 806 araç trafikten men edildi.

63 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet kuru sıkı tabanca, 52 adet av tüfeği, 799 adet çeşitli çaplarda fişek, bin 797 adet kesici alet, 4 kilo 600 gram skunk, 135 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 133 kök kenevir, 3 kilo 427 gram metamfetamin, 1 kilo 193 gram esrar, 38 bin 994 adet sentetik ecza, 110 gram kokain, 548 adet ecstasy hap, 1 adet sigara sarma makinesi, 32 adet cep telefonu, 1 milyon 106 bin adet boş makaron, 78 bin 360 adet dolu makaron, 12 paket sigara, 25 bin 470 adet cinsel içerikli ürün, 238 litre etil alkol-504 adet cep telefonu aksesuarı, 175 adet elektronik sigara, 53 adet elektronik sigara likidi, 54 kilo 5 gram nargile tütünü, 30 kilogram tütün, bin 46 adet emtia ele geçirildi.

9 şahsa terör örgütü suçundan işlem yapıldı

Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçundan 5 şahıs, terör örgütü üyesi olma suçundan adli makamlarca gönderilen talimatlara istinaden 2 şahıs ve terör örgüt üyesi olma suçundan aranma kaydı bulunan 2 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs hakkında işlem yapıldı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında göçmen kaçakçılığı suçundan toplam 2 olayda 5 organizatör yakalandı. 11 mağdur yakalanarak sınır dışı edildi.

Uyuşturucudan 120 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Haziran ayı içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 gün boyunca icra edilen operasyonda 128 şahıs gözaltına alındı, bunlardan 120'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 9 bin 246 adet sentetik ecza, 785 adet ecstasy, 359,49 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda narkotik madde ve kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyona 883 personel, 248 ekip, 12 özel harekat unsuru, 12 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Yaklaşık 7 bin kişiye trafik eğitimi

Eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturulması amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 6 bin 839 kişiye trafik eğitimi verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Polis Ekipleri Haziran Ayında 584 Şahsı Yakaladı - Son Dakika

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